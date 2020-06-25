Число заболевших коронавирусом на Ямале достигло 4 709

На Ямале за весь период пандемии подтверждено 4 709 случаев COVID-19, из них 156 – за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб ЯНАО 25 июня. Зафиксирован 34-ый случай летального исхода. В Новоуренгойской больнице скончалась пациентка 60 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Основной прирост заболевания дают населенные пункты. Больше всего инфицированных выявлено в Новом Уренгое (57). В Губкинском подтверждено 22 новых случая заболевания, в Ноябрьске – 12,Тарко-Сале и Лабытнанги - по 10, в Салехарде – 9, в Муравленко – 5, в Пурпе – 4, в Ягельном - 2, в Тазовском, Пангодах, Надыме.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 22 новых случая, подтвержденных тестированием: на предприятиях в районе Нового Уренгоя –12 и в Надымском районе – 10.

В стационарах лечение проходят 683 пациента с COVID-19. Состояние - удовлетворительное. 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом. 15 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. За сутки выздоровели от коронавируса 39 человек (за весь период – 2006).

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 215 433 исследования на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 3 955 тестов.