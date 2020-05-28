Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 29 мая 2020: скончался седьмой пациент с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 29 мая 2020 года. За сутки на Ямале подтверждено 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии подтверждено 2252 случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса 868 человек. В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, на месторождениях и производственных объектах выявили еще 5 человек с таким диагнозом.

Еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался. Несмотря на всей усилия врачей, не удалось спасти мужчину 42 лет. В начале мая он был доставлен из Сабетты в Ноябрьскую Центральную городскую больницу. Двухсторонняя внебольничная пневмония протекала тяжело. С первого дня госпитализации он находился на поддержке аппарата ИВЛ. Врачи сразу заподозрили коронавирусную инфекцию, однако тесты не подтверждали COVID-19.

В Губкинском приостановили прием детей в дежурном детском саду «Светлячок». Один из сотрудников учреждения был в контакте с ранее заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Чтобы не допустить распространения COVID-19 в детском коллективе и среди сотрудников сада, в учреждении объявлен карантин.

В Новом Уренгое 91 родитель наказан за прогулки детей во время самоизоляции. Допустивших нахождение своих детей в общественных местах в период режима повышенной готовности, привлекли к административной ответственности.