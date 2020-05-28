Губкинский детсад «Светлячок» закрыли на карантин из-за коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T15:48:54+03:00

Один из сотрудников учреждения был в контакте с ранее заболевшим

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В Губкинском приостановили прием детей в дежурном детском саду «Светлячок». В администрации города прокомментировали такое решение. Один из сотрудников учреждения был в контакте с ранее заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Чтобы не допустить распространения COVID-19 в детском коллективе и среди сотрудников сада, в учреждении объявлен карантин.

- Речь идёт о здоровье наших детей, поэтому здесь медлить никак было нельзя. Решение о закрытии детсада мы приняли незамедлительно и предприняли все необходимые меры безопасности, - сказал глава Губкинского Андрей Гаранин. Все сотрудники, воспитанники «Светлячка» и члены их семей обследованы на коронавирус и находятся на изоляции. Результаты ожидаются. В детском саду пройдёт полная дезинфекция.

На 28 мая за весь период пандемии в Губкинском зарегистрировано 20 случаев инфекции, из них 8 - в городе (1 выздоровел) и 12 - на производственных объектах (5 выздоровели), сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Появление новых случаев закономерно, ведь изначальный очаг развивается - заболевают контактные, это нормально и не должно пугать горожан, так как ситуацию контролируют эпидемиологи.

ИСТОЧНИК KP.RU