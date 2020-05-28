28 Май 2020 2020-05-28T12:22:28+03:00

Число умерших людей с коронавирусом в ЯНАО достигло семи человек Фото: pixabay.com

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На Ямале умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Мужчина 42 лет скончался 28 мая в Ноябрьской Центральной городской больнице, куда он был доставлен из Сабетты в начале мая. Лабораторные тесты дважды выдавали отрицательный результат. Об этом рассказала глава регионального Оперштаба Татьяна Бучкова.

Двухсторонняя внебольничная пневмония протекала тяжело. С первого дня госпитализации он находился на поддержке аппарата ИВЛ. Врачи сразу заподозрили коронавирусную инфекцию, однако тесты не подтверждали COVID-19.

Тем не менее, лечение пациента шло в соответствии с рекомендациями Минздрава России для больных коронавирусной инфекцией. Несмотря на старания врачей, пациента спасти не удалось. Патологоанатомическая экспертиза выявила клинические признаки COVID-19.

В результате число летальных исходов от коронавируса в ЯНАО достигло семи человек. Все ранее скончавшиеся пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, их организмы не справились с болезнью.

Как ранее сообщалось, за сутки на Ямале подтверждено 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии подтверждено 2252 случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса 868 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU