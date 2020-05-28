2020-05-28T09:01:39+03:00
Общество

В Новом Уренгое 91 родитель наказан за прогулки детей во время самоизоляции

Массовое пребывание на детских площадках еще запрещено
Анна Полякова
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В Новом Уренгое 91 родитель наказан за прогулки детей во время самоизоляции Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое 91 родитель наказан за прогулки детей во время самоизоляции Фото: администрация Нового Уренгоя
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В Новом Уренгое родителей, допустивших нахождение своих детей в общественных местах в период режима повышенной готовности, привлекли к административной ответственности.

Этот вопрос обсуждали на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, которое состоялось 27 мая. Было рассмотрено 102 материала в отношении несовершеннолетних и их родителей. В результате по ст. 5. 35. КоАП РФ наказан 91 человек.

Власти города обращаются к горожанам с просьбой принимать меры по соблюдению ограничительных мер детьми. В администрации напомнили, что в период действия режима повышенной готовности массовое пребывание на детских площадках запрещено. Гулять на улице можно по двое (или семьёй: родитель с детьми) с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра до других прохожих.

- Чем ответственнее мы будем соблюдать все рекомендации, тем больше шансов на скорое снятие ограничений, - подчеркнули в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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