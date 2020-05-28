Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 28 мая 2020 года достигло 2252

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 28 мая 2020 года. Еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался. Об этом 28 мая сообщает оперативный штаб ЯНАО.

За сутки на Ямале подтверждено 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на 28 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО, за весь период пандемии подтверждено 2252 случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса 868 человек.

Фото: оперштаб ЯНАО

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: 15 из них – в Салехарде, 23 – в Новом Уренгое, 2 – в Ноябрьске, по одному – в Харпе и Муравленко.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 5 новых случаев заболевания COVID-19: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 2, в районе Ноябрьска 1, в Надымском районе – 2. В стационарах лечение проходят 375 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них - удовлетворительное. 13 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 6 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. У 4 диагноз тест подтвердился.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 111 738 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 3 517 тестов.