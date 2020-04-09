2020-04-09T18:07:25+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале усиливают меры по защите от коронавируса

Условия по самоизоляции населения ужесточились
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале усиливают меры по защите от коронавируса Фото: yanao.ruНа Ямале усиливают меры по защите от коронавируса Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале усиливают меры предосторожности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По последним данным оперативного штаба ЯНАО, на 9 апреля 2020 года в регионе подтверждён 41 случай COVID-19. При этом многие из заболевших не выезжали за пределы России в течение последнего месяца. Инфекция пришла на Ямал из других регионов страны.

В связи с этим с 9 апреля прибывающие на территорию Ямала из других регионов должны переходить на 14-дневный (минимально) дистанционный режим работы. Работодателям региона рекомендуется переводить всех сотрудников на «удаленку» либо в качестве альтернативы, предоставлять им ежегодный очередной оплачиваемый отпуск на срок не менее двух недель.

Мера, касающаяся самоизоляции пожилых людей, уточнена в новой редакции постановления губернатора Ямала о режиме повышенной готовности на территории округа. Ранее для ямальцев 60+ действовали исключения по ряду организаций-работодателей, теперь самоизоляцию обязаны соблюдать все. Покидать свои дома нельзя, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Максимально оградить пожилых от выхода на работу – принципиальная позиция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Медицинскую помощь (не экстренную) и выписку лекарств пенсионеры Ямала сейчас получают на дому. Работники службы соцзащиты и волонтёры помогают с доставкой пожилым продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, выносом отходов или выгулом домашних животных.

Государственные и муниципальные услуги очно теперь будут предоставляться только по предварительной записи гражданина. При этом все услуги, которые возможно предоставить без личного посещения, переведены в электронный вид. Отделения МФЦ будут работать также по предварительной записи. Такие же условия действуют и у нотариусов.

Всем, кто получает соцобслуживание на дому, не нужно предоставлять документы, подтверждающие, что они нуждаются в этих услугах. Это касается, например, помощи по хозяйству. То же самое касается оздоровительных мероприятий, услуг психологов и логопедов, специалистов по соцработе, которые организуют учреждения социального обслуживания для детей-инвалидов, пенсионеров и инвалидов. Соцпрограммы будут продлены автоматически до 30 сентября 2020 года.

Действие ранее проданных проездных документов будет продлено во всех муниципальных образованиях округа – с учётом сроков ограничительных мер режима повышенной готовности на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«15 тысяч – это половина нашего семейного бюджета»: Петербуржец рассказал, как его оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина вышел попинать мяч с 6-летним сыном-спортсменом, как появились полицейские, патрулировавшие улицы во время режима самоизоляции
Новости 24
На Ямале стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы»
Для воспитанников интернатов на Ямале учебный год завершён досрочно
Мошенники сулят ямальцам деньги от государства на продукты, маски и лекарства
Ямалец, выловивший сетью краснокнижного осетра, ждет суда
Жителям ЯНАО досрочно выплатят пенсии за апрель
В Салехарде врачей, работающих с коронавирусными, переселили в гостиницу
На Ямале за сутки не зафиксировали ни одного случая коронавируса
Тазовчанина подозревают в избиении полицейских
Более 3 тысяч ямальцев имеют право на пособие по временной нетрудоспособности
Более 400 добровольцев помогают самоизолированным пожилым ямальцам
В Новом Уренгое 19-летнего юношу судят за интим с несовершеннолетней
Ноябрянин поверил лже-сотруднику банка и лишился денег
Как работает почта на Ямале при коронавирусе: график работы будет скорректирован
В Ноябрьске продуктовые наборы для школьников собирают двух видов
Горковский рыбозавод на развитие получил 2 миллиона грантовых рублей
На Ямале девять лабораторий проводят тестирование на коронавирус
Главный музей Ямала для самоизолированных запускает видеомарафон
В Салехарде магазины бытовой химии перестают работать
Погода на Ямале 9 апреля: снег пройдет на всей территории региона
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 апреля 2020 года составило 41 человек
Источником COVID-19 могут быть россияне
На Ямале «зебры» оборудуют системой сигнального освещения
В ЗАГСах Ямала меняется порядок приёма жителей
В Салехарде вводится система пропусков на въездах в город