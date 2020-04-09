На Ямале усиливают меры по защите от коронавируса

На Ямале усиливают меры предосторожности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По последним данным оперативного штаба ЯНАО, на 9 апреля 2020 года в регионе подтверждён 41 случай COVID-19. При этом многие из заболевших не выезжали за пределы России в течение последнего месяца. Инфекция пришла на Ямал из других регионов страны.

В связи с этим с 9 апреля прибывающие на территорию Ямала из других регионов должны переходить на 14-дневный (минимально) дистанционный режим работы. Работодателям региона рекомендуется переводить всех сотрудников на «удаленку» либо в качестве альтернативы, предоставлять им ежегодный очередной оплачиваемый отпуск на срок не менее двух недель.

Мера, касающаяся самоизоляции пожилых людей, уточнена в новой редакции постановления губернатора Ямала о режиме повышенной готовности на территории округа. Ранее для ямальцев 60+ действовали исключения по ряду организаций-работодателей, теперь самоизоляцию обязаны соблюдать все. Покидать свои дома нельзя, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Максимально оградить пожилых от выхода на работу – принципиальная позиция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Медицинскую помощь (не экстренную) и выписку лекарств пенсионеры Ямала сейчас получают на дому. Работники службы соцзащиты и волонтёры помогают с доставкой пожилым продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, выносом отходов или выгулом домашних животных.

Государственные и муниципальные услуги очно теперь будут предоставляться только по предварительной записи гражданина. При этом все услуги, которые возможно предоставить без личного посещения, переведены в электронный вид. Отделения МФЦ будут работать также по предварительной записи. Такие же условия действуют и у нотариусов.

Всем, кто получает соцобслуживание на дому, не нужно предоставлять документы, подтверждающие, что они нуждаются в этих услугах. Это касается, например, помощи по хозяйству. То же самое касается оздоровительных мероприятий, услуг психологов и логопедов, специалистов по соцработе, которые организуют учреждения социального обслуживания для детей-инвалидов, пенсионеров и инвалидов. Соцпрограммы будут продлены автоматически до 30 сентября 2020 года.

Действие ранее проданных проездных документов будет продлено во всех муниципальных образованиях округа – с учётом сроков ограничительных мер режима повышенной готовности на Ямале.