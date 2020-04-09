2020-04-09T19:08:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямал пришел из других регионов РФ

До 80% пациентов переносят болезнь в легкой форме
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямал пришел из других регионов РФ Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямал пришел из других регионов РФ Фото: yanao.ru
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Коронавирус пришел на Ямал не из-за границы, а из других регионов РФ. Об этом сообщил главный врач центра медицинской профилактики ЯНАО Сергей Токарев во время прямого эфира 9 апреля.

Он подчеркнул, что 25-30% инфицированных могут болеть бессимптомно, но при этом успешно заражают других людей. До 80% пациентов переносят болезнь в легкой форме. Основными симптомами заболевания являются высокая температура, сухой кашель, отдышка или боль в грудной клетке. Сергей Токарев отметил, заявление молодые не болеют - миф. Сейчас уже достоверно известно, что усложняют течение заболевания ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца.

COVID-19 может жить на ручках дверей, поручнях, перилах. Инкубационный период длится от 2 до 14 дней. При этом комфортная для вируса температура – 5-11 градусов, он не переносит жару и погибает при тщательном мытье рук с мылом или обработке антисептиком.

На Ямале анализ делают 9 лабораторий. На сегодня сделано 12,5 тысяч исследований. В первую очередь, анализы сдают граждане, прибывшие из-за рубежа, контактировавшие с заболевшими коронавирусом, поступившие в больницу с острыми признаками ОРВИ, представители старшего поколения (при необходимости).

Однако в последнее время круг тестируемых расширился. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», кроме групп риска, определённых постановлениями главного санитарного врача России, в округе лаборатории обязательно тестируют и другие категории. К ним относятся сотрудники полиции, транспорта, вахтовые работники, медики.

Вакцина и эффективная схема лечения заболевших разрабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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