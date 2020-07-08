Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 июля 2020: в Губкинском вспышка заболеваемости
Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 9 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 202 человека. С начала пандемии зарегистрировано 7 143 зараженных.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Стоит отметить и хорошую новость – новых летальных случаев в регионе зарегистрировано не было. С начала пандемии от COVID-19 умерло 47 человека.
За прошедшие сутки лидером по приросту заболеваемых стал Губкинский – 60 человек с коронавирусной инфекцией. Также в этом городе COVID-19 заразился его глава Андрей Гаранин, он госпитализирован в ЦГБ Ноябрьска.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
За сутки с COVID-19 госпитализированы 957 пациентов, 26 из которых – в тяжелом состоянии, причем двое – крайне тяжелом, а 11 пациентов – на ИВЛ.
34 новых случая заболевания коронавирусом за сутки выявлено среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2181). 168 положительных тестов на COVID-19 обнаружено в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 4962). За сутки выздоровело 68 человек, с начала периода – 2 757.
Фото: департамент здравоохранения Ямала
Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.
Также сегодня:
1) Ямал продолжает активно бороться с коронавирусом. Стараясь уменьшить количество заражённых, в округе проводят санитарную обработку подъездов и жилых домов. Не отстают детские и спортивные площадки.
2) В больнице Нового Уренгоя введена программа, которая позволяет значительно ускорить получение результатов теста на коронавирус. Подобная практика – пока единственная на Ямале.
3) Накануне на Ямале вынесли первое судебное решение юридическому лицу за нарушение режима повышенной готовности.
4) Президент России Владимир Путин наградил медсестер и санитарку Ямала.
Фото: оперштаб ЯНАО
ИСТОЧНИК KP.RU
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