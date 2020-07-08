2020-07-08T12:19:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новом Уренгое результаты теста на COVID-19 готовятся за сутки

Сделать это можно в личном кабинете «Единой электронной регистрации ЯНАО
Вера Зенина
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Подобная практика - пока единственная на ЯмалеПодобная практика - пока единственная на ЯмалеФото: pixabay.com
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В больнице Нового Уренгоя введена программа, которая позволяет значительно ускорить получение результатов теста на коронавирус. Подобная практика – пока единственная на Ямале.

-Сегодня спустя сутки после сдачи анализа 174 человека получили свой результат в личном кабинете «Единой электронной регистратуры ЯНАО». Такой кабинет есть у каждого, кто хоть раз записывался на прием к врачу через интернет. В Новом Уренгое таких жителей около 20 тысяч, - сообщили в «Медицинском информационно-аналитического центра ЯНАО».

Стоит отметить, что автоматизированная система значительно облегчила работу медиков. Это позволяет экономить время и освобождать людские ресурсы, необходимые для борьбы с инфекцией.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос об автоматизированном информировании пациентов: телефонный звонок о результатах анализа будет поступать от робота.

Тех, кто до сих пор не зарегистрирован на портале, призывают это сделать. На данный момент узнать результаты своего анализа можно по через колл-центр по телефонам 93-96-00, 93-96-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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