Президент России наградил медсестер и санитарку Ямала

8 Июль 2020 2020-07-08T08:11:56+03:00

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Восемь медицинских работников из числа старшего и младшего персонала по-особенному отмечены на федеральном уровне за борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти женщины, рискуя своим здоровьем, с первых дней пандемии ведут борьбу с COVID-19.

Почетную грамоту за подписью президента России вручил старшей медицинской сестре Марине Слепцовой, она трудится в Новоуренгойской городской больницы. Такую же награду получили сотрудницы Ноябрьской ЦГБ – медсестра Виктория Наточина и младшая медсестра Лидия Мизева.

Благодарности от президента РФ получили старшая медсестра Ирина Антонюк, медсестры Людмила Алексеева, Евгения Елисеева, Лариса Пинкасевич и санитарка Ольга Стройкина, сообщает оперштаб региона.

– Подчеркну, жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны. Так же, как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой Мировой и Великой Отечественной, — сказал президент России Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками в июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU