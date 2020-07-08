На Ямале дезинфицируют дома и детские площадки

8 Июль 2020 2020-07-08T13:55:41+03:00

Санитарная обработка осуществляется каждый день

Изменить размер текста: A A

Ямал продолжает активно бороться с коронавирусом. Стараясь уменьшить количество заражённых, в округе проводят санитарную обработку подъездов и жилых домов. Не отстают детские и спортивные площадки.

Например, в Тазовском районе игровые и спортивные зоны обрабатываются специальным обеззараживающим раствором, который полностью безопасен для детей. Дезинфицируют абсолютно всё: малые игровые формы, поверхность качелей, уличные тренажёры, скамейки. А вот резиновое покрытие обрабатывают хлорсодержащим раствором.

Всего в районном центре осуществляет дезинфекцию 16 объектов, занимается этим подрядная организация.

А в Новом Уренгое управляющие компании продолжают санитарную обработку подъездов жилых домов. Она осуществляется гипохлоридом натрия – раствором, полностью безопасным для человека, но смертельным для вируса.

На данный момент регулярной дезинфекции подвергаются 1560 подъездов. С момента начала пандемии дополнительная обработка была проведена в 145 подъездах, где были обнаружены семейные очаги инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU