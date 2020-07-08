2020-07-08T06:55:53+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале за нарушение режима повышенной готовности наказали строительную компанию

Предприятие АО «Краснодаргазстрой» проигнорировало постановление правительства и завезло вахтовиков, трое оказались больны коронавирусом
Ирина Ромашкина
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По мнению специалистов, судебное решение станет далеко не последним.По мнению специалистов, судебное решение станет далеко не последним.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Первое судебное решение юридическому лицу за нарушение режима повышенной готовности вынесли сегодня, 7 июля, на Ямале. Как сообщает muksun.fm, на 100 тысяч рублей Салехардский городской суд оштрафовал АО «Краснодаргазстрой». К административной ответственности предприятие привлекли из-за невыполнения правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения.

В апреле АО «Краснодаргазстрой» завезло вахтовиков, тем самым проигнорировав постановление главы Ямала. У большинства работников, приехавших в округ, были справки об общем состоянии здоровья, у одного – справка от онколога, и только у троих – лабораторно подтверждённый анализ на коронавирус.

По словам начальника отдела по административной работе департамента по взаимодействию с федеральными органами власти и мировой юстиции ЯНАО Александра Меньшикова, в оперативный штаб ЯНАО не поступала информация о том, что прибывшие проходили обследование на коронавирус после обсервации.

По мнению специалистов, судебное решение станет далеко не последним. 24 июня глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил незамедлительно принять меры для стабилизации ситуации с заболеваемостью в Новом Уренгое. За нарушителями режима повышенной готовности пристально следят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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