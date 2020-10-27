Коронавирус на Ямале. Последние новости на 28 октября 2020 года: в регионе автоматически продлили все меры социальной поддержки

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 181 человека, с начала периода - 19 825.

Из общего числа болеющих 1 254 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 29 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались.

Также за сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 101 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 162 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде; Ноябрьске и Надымском районе - 20.

Далее идут: Лабытнанги - 18; Новый Уренгой, Пуровский и Ямальский районы - 14; Муравленко и Губкинский -12.

Замыкают список: Тазовский район - 11; Красноселькупский район - 5 и Шурышкарский район - 2.

Всего в регионе было проведено 7 756 тестов в 15 лабораториях.

В связи с большим количеством заболевших, правительство региона приняло решение автоматически продлить все меры социальной поддержки, без предоставления подтверждающих документов. Приходить в органы соцзащиты не нужно.

Излечились от коронавируса 67 человек, за весь период - 14 193.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 16 550 человек с COVID-19, из них 4 372 случая без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 1 547 774. Выздоровевших - 12 844, за весь период - 1 158 940. Умерших - 320, с начала периода - 26 589.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больница Нового Уренгоя приостанавливает сдачу платного анализа на COVID-19. В первую очередь это связано с личной безопасностью каждого пациента (подробнее)

В Тарко-Сале заработали три новых номера, по которым можно узнать результат анализа на COVID-19. Все они предназначены для взрослого населения (подробнее)

Салехардский театр кукол «Буквица» записал сказку о профилактике распространения COVID-19. Ее будут показывать в детских садах (подробнее)