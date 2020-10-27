На Ямале автоматически продлили все меры социальной поддержки Фото: pixabay.com

На Ямале продолжает расти число заболевших COVID-19. Чтобы не возвращаться к тотальным ограничениям, в регионе пытаются стабилизировать ситуацию более мягкими методами.

Так, с сегодняшнего дня, 27 октября, все меры социальной поддержки продляются автоматически до 1 марта 2021 года, без предоставления подтверждающих документов. Приходить в органы соцзащиты не нужно.

Активно вводятся дополнительные койки в медицинских учреждениях. На днях было подготовлено более 100 мест в Новом Уренгое и 50 - в Салехарде. Также в начале ноября планирется развернуть койки в спеццентре Ноябрьска и в Центре социальной помощи «Луч надежды» в поселке Пуровск.

Принято решение, что «Луч надежды» будет работать до конца 2020 года, как инфекционный госпиталь для больных с легким течением болезни. Двое его воспитанников будут переведены в Тарко-Сале, до конца недели они вернуться в семьи.

Также приостанавливается плановая медицинская помощь в Приуральском районе. Напоминаем, что вчера, 26 октября, такое же решение было принято относительно Губкинского и Ямальского района, а до этого - почти во всех крупных больницах округа.

-Дорогие земляки, в наши медицинские учреждения поступила вторая партия вакцины против гриппа для взрослого населения. Вакцинация проходит по графику. Настоятельно рекомендую вам обезопасить себя от опасного сочетания инфекций, а систему здравоохранения - от кратного увеличения числа больных, - сообщила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.