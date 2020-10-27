Салехардский театр кукол «Буквица» записал сказку о профилактике распространения COVID-19

Фото: www.salekhard.org

Театр кукол «Буквица», относящийся к местному общественному объединению «Салехардский военно-исторический клуб при МВК имени И.С. Шемановского», записал для воспитанников детских садов сказку-постановку, посвященную профилактике распространения коронавируса.

С сегодняшнего дня, 27 октября, ее планируют показывать в каждой возрастной группе всех дошкольных учреждений.

-О мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции нашим воспитанникам мы рассказываем в игровой форме, через сюжетно-ролевые игры. Театрализованная постановка в видеозаписи без риска распространения инфекции - будет нам в помощь, - рассказала заведующая детским садом «Журавушка» Елена Вахрушева.

Напомним, что в апреле 2020 года театр стал победителем городского конкурса по реализации общественно значимых социальных проектов «Гражданская инициатива».

Кроме того, Салехардский военно-исторический клуб предложил этот проект на первый конкурс грантов Президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества в 2021 году.

В репертуаре театра - инсценированные рассказы. Под руководством талантливых руководителей проводится большая работа по продвижению книги и чтения.

-Считаю, что театрализованная деятельность в детском саду - это прекрасная возможность раскрыть творческий потенциал ребенка и воспитать творческую направленность личности, - высказала свое мнение автор проекта Инга Займидорога.