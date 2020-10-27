В Тарко-Сале заработали три новых номера, по которым можно узнать результат анализа на COVID-19

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

Тарко-Салинская центральная районная больница добавила три телефона горячей линии, по которым можно узнать результат анализа на коронавирус у взрослого населения.

Итак, позвонить можно по следующим номерам: 8(982) 263-59-96, 8(912) 423-07-61, 8(982) 178-15-58, 8(982) 178-15-67, 8(922) 455-06-86.

Если необходимо узнать результат анализов ребенка, то для этого существует отдельный номер: 8(912) 423-07-60.

Звонки принимаются с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в будние дни, суббота и воскресенье - выходные.

Кроме того, увеличился период работы горячей линии по информированию населения по предписаниям Роспотребнадзора и выдаче больничных листов.

Консультацию врача можно получить по номеру: 8(958) 269-80-58 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни. Суббота и воскресенье - выходные.

Если по какой то причине не получилось дозвониться ни по одному телефону, необходимо зайти на официальную страницу больницы в соцсети «ВКонтакте» и написать в личные сообщения, указав ФИО, дату рождения и контактный телефон. После этого вам обязательно перезвонят.