Больница Нового Уренгоя приостанавливает сдачу платного анализа на COVID-19

Фото: Новоуренгойская центральная городская больница, соцсеть "ВКонтакте"

Новоуренгойская центральная городская больница

приостанавливает платное обследование пациентов на наличие коронавируса с 29 по 30 октября. В первую очередь это связано с личной безопасностью каждого пациента медучреждения.

В самое ближайшее время будут составлены и отработаны графики приема жителей города, желающих пройти медицинский осмотр, и тех, кто принял самостоятельное решение сдать платный анализ на COVID-19. Это позволит избежать скопления людей в фойе и, как следствие, снизит риск заражения.

О возобновлении услуги можно узнать на сайте больницы, а также на ее официальных страницах в соцcетях «Instagram» и «ВКонтакте».

Напоминаем, что вчера, 26 октября, региональный оперштаб сообщил о развертывании дополнительных 125 коек для больных коронавирусом, 20 из них - в Новом Уренгое.

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