2020-08-03T16:20:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 августа 2020: снижается количество ковидных пневмоний

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 4 августа 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 августа 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 4 августа 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 4 августа 2020 года. Число заболевших увеличилось на 104 человека. За весь период пандемии зарегистрировано 11 339 случаев COVID-19.

За сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих и 80 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО. 17 госпитализированных пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом , 12 пациентов – на ИВЛ. В 15 лабораториях провели 1 582 теста (за весь период – 382 506).

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

На Ямале снижается количество ковидных пневмоний. Одновременно растет число выздоровевших. От коронавируса излечились уже около 75% всех заболевших. В Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, Надымском, Тазовском и Приуральском районах число выздоровевших за неделю превысило число заболевших. Всего в регионе за стуки вылечились 147 человек (за весь период – 8 600).

За минувшую неделю с юга России прибыли 12 человек, у которых была подтверждена инфекция. Эпидемиологи обследовали и изолировали контактных, в том числе пассажиров авиарейсов, летевших вместе с заболевшими. Прорабатывается механизм тестирования на COVID-19 пассажиров, прибывающих в аэропорты Ямала с признаками ОРВИ.

На территории больничного комплекса Новоуренгойского ЦГБ установили модуль компьютерного томографа. В первую очередь, томограф планируется использовать для исследования инфекционных пациентов, для которых предусмотрен отдельный вход с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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