2020-08-03T11:43:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Ямальцы везут с отдыха на российских курортах коронавирус

За неделю у 12 человек, приехавших из отпуска, выявили вирус
Анна Полякова
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Ямальцы везут с отдыха на российских курортах коронавирус Фото: pixabay.comЯмальцы везут с отдыха на российских курортах коронавирус Фото: pixabay.com
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У прибывающих на Ямал с отдыха на российских курортах выявляют коронавирус. Управление Роспотребнадзора по ЯНАО фиксирует новые случаи заболевания. Об этом рассказала 3 августа руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению завоза коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

- Оперативным штабом региона прорабатывается механизм тестирования на COVID-19 пассажиров, прибывающих в аэропорты Ямала с признаками ОРВИ, - пояснила глава оперштаба.

За минувшую неделю с юга России прибыли 12 человек, у которых впоследствии была подтверждена инфекция. Эпидемиологи обследовали и изолировали контактных, в том числе пассажиров авиарейсов, летевших вместе с заболевшими. По данным оперштаба, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 11 339 случаев COVID-19, из них на 104 – за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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