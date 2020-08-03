На Ямале снижается количество ковидных пневмоний

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале отмечается положительная тенденция в ситуации с коронавирусом. На минувшей неделе продолжило снижаться количество внебольничных пневмоний у заболевших COVID-19. Об этом рассказала 3 августа руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению завоза коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Одновременно растет число выздоровевших. Сегодня от коронавируса излечились уже около 75% всех заболевших. В шести муниципалитетах число выздоровевших за неделю превысило число заболевших. Речь о Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, Надымском, Тазовском и Приуральском районах.

За стуки выздоровели 147 человек (за весь период – 8 600). Как ранее сообщалось, на Ямале число заболевших коронавирусом увеличилось на 104 человека. За весь период пандемии зарегистрировано 11 339 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU