2020-08-03T11:35:54+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале снижается количество ковидных пневмоний

Одновременно растет число выздоровевших
Анна Полякова
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На Ямале снижается количество ковидных пневмоний Фото: yanao.ruНа Ямале снижается количество ковидных пневмоний Фото: yanao.ru
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На Ямале отмечается положительная тенденция в ситуации с коронавирусом. На минувшей неделе продолжило снижаться количество внебольничных пневмоний у заболевших COVID-19. Об этом рассказала 3 августа руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению завоза коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Одновременно растет число выздоровевших. Сегодня от коронавируса излечились уже около 75% всех заболевших. В шести муниципалитетах число выздоровевших за неделю превысило число заболевших. Речь о Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, Надымском, Тазовском и Приуральском районах.

За стуки выздоровели 147 человек (за весь период – 8 600). Как ранее сообщалось, на Ямале число заболевших коронавирусом увеличилось на 104 человека. За весь период пандемии зарегистрировано 11 339 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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