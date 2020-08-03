Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 3 августа 2020 года увеличилось на 104 человека

На Ямале число заболевших коронавирусом увеличилось на 104 человека. За весь период пандемии зарегистрировано 11 339 случаев COVID-19. Как уточняет оперативный штаб ЯНАО 3 августа 2020 года, за сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих и 80 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 25, Ноябрьске – 21, Губкинском – 8, Муравленко – 6, Надыме – 6, Салехарде – 5, Тарко-Сале – 5, Лабытнанги – 3, п. Уренгой – 1.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Из общего числа болеющих 502 пациента госпитализировано с COVID-19, 17 из них – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом , 12 пациентов – на ИВЛ. За стуки выздоровели 147 человек (за весь период – 8 600). В 15 лабораториях провели 1 582 теста (за весь период – 382 506).