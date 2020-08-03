2020-08-03T14:34:56+03:00
Общество

В Новом Уренгое установили новый аппарат КТ для больных коронавирусом

Для исследования инфекционных пациентов предусмотрен отдельный вход с улицы
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое установили новый аппарат КТ для больных коронавирусом Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое установили новый аппарат КТ для больных коронавирусом Фото: администрация Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

На территории больничного комплекса Новоуренгойского ЦГБ установили модуль компьютерного томографа. Специально для КТ городские компании подготовили площадку.

Модуль прибыл спецтранспортом в Новый Уренгой. В субботу специалисты занимались монтажом модульной конструкции. На этой неделе медики совместно со службой техподдержки займутся пуско-наладкой оборудования, после чего здесь начнут проводить обследования.

В первую очередь, томограф планируется использовать для исследования инфекционных пациентов, для которых предусмотрен отдельный вход с улицы.

Напомним, решение закупить дорогостоящее оборудование было принято правительством ЯНАО и поддержано губернатором Дмитрием Артюховым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24