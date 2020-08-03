3 Авг. 2020 2020-08-03T14:34:56+03:00

В Новом Уренгое установили новый аппарат КТ для больных коронавирусом Фото: администрация Нового Уренгоя

Для исследования инфекционных пациентов предусмотрен отдельный вход с улицы

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На территории больничного комплекса Новоуренгойского ЦГБ установили модуль компьютерного томографа. Специально для КТ городские компании подготовили площадку.

Модуль прибыл спецтранспортом в Новый Уренгой. В субботу специалисты занимались монтажом модульной конструкции. На этой неделе медики совместно со службой техподдержки займутся пуско-наладкой оборудования, после чего здесь начнут проводить обследования.

В первую очередь, томограф планируется использовать для исследования инфекционных пациентов, для которых предусмотрен отдельный вход с улицы.

Напомним, решение закупить дорогостоящее оборудование было принято правительством ЯНАО и поддержано губернатором Дмитрием Артюховым.

ИСТОЧНИК KP.RU