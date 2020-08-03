В Новом Уренгое установили новый аппарат КТ для больных коронавирусом
На территории больничного комплекса Новоуренгойского ЦГБ установили модуль компьютерного томографа. Специально для КТ городские компании подготовили площадку.
Модуль прибыл спецтранспортом в Новый Уренгой. В субботу специалисты занимались монтажом модульной конструкции. На этой неделе медики совместно со службой техподдержки займутся пуско-наладкой оборудования, после чего здесь начнут проводить обследования.
В первую очередь, томограф планируется использовать для исследования инфекционных пациентов, для которых предусмотрен отдельный вход с улицы.
Напомним, решение закупить дорогостоящее оборудование было принято правительством ЯНАО и поддержано губернатором Дмитрием Артюховым.
ИСТОЧНИК KP.RU