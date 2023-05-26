Экс-глава Тазовского района официально стал депутатом Законодательного собрания Ямала

Фото: Избирком ЯНАО

Экс-глава Тазовского района Василий Паршаков получил мандат депутата Законодательно собрания Ямала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Избиркома.

- Избирательная комиссия зарегистрировала Василия Паршакова депутатом Законодательного собрания седьмого созыва и выдала удостоверение об избрании, - прокомментировали в ведомстве.

Торжественна церемония прошла минувшим вечером. Депутатский мандат Паршакову вручили в здании заксобрания.

Напоминаем, что Василий Паршаков объявил о своем уходе с поста главы муниципалитета 17 мая. Сейчас на вакантную должность претендует Виктор Югай. Пока он единственный, кто подал заявку на участие в конкурсе.