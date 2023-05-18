Глава Тазовского района досрочно покинул свой пост

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Глава Тазовского района Василий Паршаков досрочно покинул пост в связи с переходом на новую должность. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«На заседании думы досрочно сложил полномочия главы района. Мое решение связано с уходом на новую работу. Но я по-прежнему остаюсь в команде нашего губернатора Дмитрия Артюхова и буду трудиться на благо Ямала и его жителей. За прошедшие пять лет удалось достичь многого. Важно сохранить и преумножить все, что мы сделали!», - написал экс-управленец.

Также он поблагодарил жителей за совместную работу и выразил уверенность, что в дальнейшем муниципалитет будет только развиваться.

В свою очередь тазовчане поблагодарили Василия Петровича за все, что он сделал для района и пожелали удачи на новом месте.