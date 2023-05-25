Экс-глава Тазовского района Василий Паршаков сегодня получит мандат депутата

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Экс-глава Тазовского района Василий Паршаков сегодня официально получит мандат депутата заксобрания. Информация об этом содержится на сайте регионального избиркома.

«Повестка дня 58 заседания избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа о регистрации депутата седьмого созыва Паршакова Василия Петровича», - говорится в сообщении.

Также там уточняется, что депутатский мандат вручат Паршакову в здании законодательного собрания в 17.15.

Напоминаем, что Василий Паршаков объявил о своем уходе с поста главы муниципалитета 17 мая. Сейчас на вакантную должность претендует Виктор Югай. Пока он единственный, кто подал заявку на участие в конкурсе.