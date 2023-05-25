Первым кандидатом, претендующим на должность главы Тазовского района, стал Виктор Югай

Фото: администрация Тазовского района

Экс-руководитель ямальского департамента АПК Виктор Югай претендует на должность главы Тазовского района. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, он - первый кандидат, подавший заявку на рассмотрение. Документы зарегистрированы секретарем конкурсной комиссии.

На данный момент Виктор Югай является временно исполняющим обязанности главы района.

Подать документы кандидаты могут до 13 июня Второй этап конкурса, на котором пройдут индивидуальные собеседования, состоится 15 июня.

Напоминаем, что Василий Паршаков объявил о своем уходе с поста главы муниципалитета 17 мая. Решение об этом связано с его переходом на новую должность.