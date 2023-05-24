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НовостиОбщество24 мая 2023 2:47

В Шурышкарском районе с 29 мая стартует пассажирская навигация

Перевозить пассажиров будут три судна
Марина Прохорова
Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

Власти Шурышкарского района огласили дату начала пассажирской навигации - 29 мая. Расписание движения судов мэрия опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

Так, суда будут курсировать в будние дни с 8.00 и до 18.10. Жители смогут добраться из Мужей в Овгорт, Лопхари и Восяхово.

Рейс из Мужей в Питляр и обратно будет осуществляться по заявке главы последнего.

Напоминаем, что в период речной навигации перевозить шурышкарцев будут три судна. В этом году на внутримуниципальные маршруты выйдут катера «Победа» и «Обь-3», а после ходовых испытаний к ним присоединится и новый «Стерх», он пополнил окружной флот в прошлом году.

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