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Туризм26 июля 2021 6:23

Шурышкарский район может стать частью маршрута большого круизного лайнера

Судно планируют запустить в 2023 году
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов презентовал жителям новый лайнер, за счет которого может существенно увеличиться приток туристов в муниципалитет уже к 2023 году.

Судно под названием «Северная сказка» будет совершать маршрут «Тобольск - Салехард - Сургут и обратно». Не исключено, что во время пути лайнер может остановиться в Новом Киевате, Мужах и Ханты-Мужах.

- Директор Центра познавательного туризма «Земля Лугуя» Анна Брусницына уже встретилась с руководством круизной компании «Созвездие». Сейчас прорабатываются маршрут и расписание судна, - сообщил глава района Олег Попов.

Также он добавил, что за два года нужно поработать над инфраструктурой для приема туристов.