В период речной навигации перевозить шурышкарцев будут три катера

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе активно готовятся к сезону речной навигации, который начнется 1 июня. В этом году на внутримуниципальные маршруты выйдут катера «Победа» и «Обь-3», а после ходовых испытаний к ним присоединится и новый «Стерх», он пополнил окружной флот в прошлом году.

Также в муниципалитет доставят три переходных понтона для посадки на суда, сейчас их изготавливают на Омском судостроительном предприятии.

Перед началом навигации специалисты проверяют редукторы - основной узел, который приводит в движении винт, люфты и приводные валы катеров. Проходит тестирование и топливная аппаратура.

Фото: администрация Шурышкарского района

- Предстоит выморозка, очистка понтонов, ремонтные и сварочные работы. На катере «Кварц», который выполняет функцию буксировщика, сейчас идет ремонт внутренней части: замена смазочных и расходных материалов. Затем будет приведена в порядок наружная часть, - рассказал и. о. директора МУП «СпецТрансСервис» Рустам Зокиров.

Учреждению предстоит обеспечить семь поселений района плавсредствами для безопасной посадки и высадки пассажиров. Баржи развезут, как только реки освободятся ото льда.