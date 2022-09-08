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Общество8 сентября 2022 5:43

Два ТРЭКОЛА и новый катер пополнят парк пассажирского транспорта Шурышкарского района

Новая техника будет задействована на внутримуниципальных маршрутах
Марина Прохорова
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Шурышкарском районе расширяют парк пассажирского речного транспорта. Сейчас для перевозки людей задействован Катер КС-162, хорошо зарекомендовавший себя в работе. В связи с этим, а также увеличением пассажиров, было решено закупить еще один.

На данный момент катер изготавливается на Костромском судомеханическом заводе, готовность составляет 70% (полностью собран корпус и смонтированы системы управления). Сейчас ведутся электромонтажные работы и внутреннее обустройство. Катер выйдет на маршрут в следующем сезоне.

- Со следующей навигации перевозки по водным магистралям района будет осуществлять новый катер КС-162. Шурышкарцы выбрали для него звучное название - «Стерх». Для нашего района наличие транспорта повышенной проходимости имеет важное значение как в летнее, так и в зимнее время. Благодарен губернатору и правительству округа за поддержку, - сказал глава Шурышкарского района Олег Попов.

Также для перевозок между населенными пунктами района впервые приобретут два ТРЭКОЛА. Машины поставят до конца года (к открытию зимних автодорог).