Два ТРЭКОЛА и новый катер пополнят парк пассажирского транспорта Шурышкарского района

Фото: Правительство ЯНАО

В Шурышкарском районе расширяют парк пассажирского речного транспорта. Сейчас для перевозки людей задействован Катер КС-162, хорошо зарекомендовавший себя в работе. В связи с этим, а также увеличением пассажиров, было решено закупить еще один.

На данный момент катер изготавливается на Костромском судомеханическом заводе, готовность составляет 70% (полностью собран корпус и смонтированы системы управления). Сейчас ведутся электромонтажные работы и внутреннее обустройство. Катер выйдет на маршрут в следующем сезоне.

- Со следующей навигации перевозки по водным магистралям района будет осуществлять новый катер КС-162. Шурышкарцы выбрали для него звучное название - «Стерх». Для нашего района наличие транспорта повышенной проходимости имеет важное значение как в летнее, так и в зимнее время. Благодарен губернатору и правительству округа за поддержку, - сказал глава Шурышкарского района Олег Попов.

Также для перевозок между населенными пунктами района впервые приобретут два ТРЭКОЛА. Машины поставят до конца года (к открытию зимних автодорог).