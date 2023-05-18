Житель Надыма Андрей Паршин погиб в ходе СВО

Фото: администрация Надымского района

Житель Надыма Андрей Паршин погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Он до конца был верен своей стране и воинской присяге. Андрей останется для нас примером мужества и чести. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества, - сказали в мэрии.

До участия в СВО мужчина работал в Надымском управлении аварийно-восстановительных работ общества «Газпром трансгаз Югорск».

Напоминаем, что ранее в спецоперации погибли Андрей Ченцов и Петр Пономарев. А Романа Эрдмана, сложившего голову на поле боя, посмертно наградили Орденом Мужества. Почетную награду вручили его матери, сестре и невесте.