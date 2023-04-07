Житель Надымского района Петр Пономарев погиб в ходе СВО

Фото: Надымский район, соцсети

Администрация Надымского района сообщила о гибели Петра Пономарева, проживавшего в поселке Заполярный.

«Во время военной спецоперации на Украине погиб наш земляк Петр Пономарев. Он до конца был верен своей стране и воинской присяге. Северянин останется для нас примером мужества и чести», - написала мэрия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Петр работал водителем в Надымском УТТиСТ общества «Газпром трансгаз Югорск». В мае ему бы исполнилось 26 лет.

Напоминаем, что также в ходе СВО погиб надымчанин Андрей Ченцов, а Романа Эрдмана, сложившего голову на поле боя, посмертно наградили Орденом Мужества. Почетную награду вручили его матери, сестре и невесте.