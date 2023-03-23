Фото: администрация Надымского района

Надымчанин Андрей Ченцов погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители разделяют с родными и близкими Андрея горечь утраты и приносят им искренние соболезнования», - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Андрей родился и вырос в Старом Надыме, там же закончил школу. Прощание с ним состоится 24 марта. Желающих проводить бойца в последний путь ждут в ритуальном зале в 12:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жителя Надымского района Романа Эрдмана, погибшего в спецоперации, посмертно наградили Орденом Мужества. Почетную награду вручили его матери, сестре и невесте.