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НовостиОбщество23 марта 2023 8:17

Надымчанин Андрей Ченцов погиб в ходе СВО

Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

Надымчанин Андрей Ченцов погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители разделяют с родными и близкими Андрея горечь утраты и приносят им искренние соболезнования», - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Андрей родился и вырос в Старом Надыме, там же закончил школу. Прощание с ним состоится 24 марта. Желающих проводить бойца в последний путь ждут в ритуальном зале в 12:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жителя Надымского района Романа Эрдмана, погибшего в спецоперации, посмертно наградили Орденом Мужества. Почетную награду вручили его матери, сестре и невесте.