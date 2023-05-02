В Новом Уренгое начался первый этап ремонта улицы Магистральная

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое начался ремонт улицы Магистральная. Ранее глава города Андрей Воронов сообщал, работы пройдут в три этапа и окончательно завершатся в 2025 году.

Так, за первые два года специалисты приведут в порядок участок от развязки «Солнечная» и до кольцевого перекрестка около аэропорта, а в 2025 году - участок от развязки «Солнечная» и до места примыкания к улице 26 съезд КПСС.

- За три года мы получим пять километров новой дороги, тротуаров, освещения, инженерных сетей и озеленения, - прокомментировал градоначальник.

На данный момент улица Магистральная перекрыта от кольца и до проезда В.И. Ситникова. Бригады демонтируют барьеры и дорожные знаки, а с 3 мая уже начнут снимать старый асфальтобетон.

Напоминаем, что также в 2023 году начнется ремонт улиц Таежная и Геологоразведчиков.