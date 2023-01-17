В Новом Уренгое улицу Таежная отремонтирую за два года

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов продолжает знакомить горожан с планом по дорожному ремонту на 2023 год. Ранее он рассказал о масштабном преображении улицы Магистральная, которое завершится в 2025 году. А вчера стало известно, что глобальная реконструкция ждет и улицу Таежная.

- Дорогу расширим, сделаем ее четырехполосной. Трафик на этом участке оживленный. Появятся удобные и широкие тротуары, здесь их очень ждали - пешеходных дорожек на «Таежке» не было никогда, - отметил управленец.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Работы рассчитаны на два года. Будущим летом рабочие отремонтируют участок улиц Юбилейная - Новая (1 километр 50 метров), а в 2024 году - участок улиц Ямальская - Крайняя (1 километр 250 метров). Всего это будет 2 километра и 300 метров.

Кстати, приятным бонусом для горожан станут теплые остановки, установить которые они просили уже не раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Нового Уренгоя годами упрашивают мэрию заделать ямы на дорогах. В некоторых случаях людям приходилось ждать по шесть лет (подробнее)