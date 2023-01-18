В Новом Уренгое улицу Геологоразведчиков отремонтирую за два года

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов продолжает знакомить горожан с планом по дорожному ремонту на 2023 год. Ранее он рассказал о масштабном преображении улиц Магистральная и Таежная, а вчера стало известно, что глобальная реконструкция ждет и улицу Геологоразведчиков.

- Здесь находится центральная городская больница - оживленный поток не только транспорта, но и пациентов. Одна из главных задач для нас на этом участке - сделать удобные тротуары и решить вопрос с парковкой возле больницы, тем самым сделав движение безопасным, - отетил управленец.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Работы рассчитаны на два года. Будущим летом специалисты приведут в порядок участок от улицы 26 Съезд КПСС до Больничного проезд - 500 метров. А в 2024 году - от Больничного проезда до улицы Юбилейная - 1 километр и 450 метров.