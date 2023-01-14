В Новом Уренгое улицу Магистральная отремонтируют за три года

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгой Андрей Воронов анонсировал большие планы по реконструкции улицы Магистральная. По его словам, работы пройдут в три этапа и окончательно завершатся в 2025 году.

- С 2023 по 2024 годы проведем реконструкцию участка от развязки «Солнечная» до кольцевого перекрестка около аэропорта. Это почти 5 километров не только новой дороги, но и тротуаров, съездов, а также озеленение, освещение и переустройство инженерных сетей, - сказал градоначальник.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В 2025 году дорожники отремонтируют участок развязка «Солнечная» - примыкание к улице 26 съезд КПСС.

Подготовка объекта к предстоящим работам уже началась.

Кстати, как отметил Андрей Воронов, в 2022 году удалось привести в порядок почти 13 километров городских дорог, в этом году в планах - в два раза больше.