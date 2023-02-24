В Салехард доставили основную часть внутреннего убранства для Преображенского собора

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В Салехард доставили основную часть внутреннего убранства и благоукрашения для Преображенского собора. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас рабочие заняты монтажом иконостаса и настенных киотов для икон, функционального оборудования, а также сборкой храмовой мебели. А в крестильне строители начали крепить настенные бра. Кроме того, к монтажу готово мозаичное панно с изображением символа святого Духа, изготовленное в Муроме. Оно украсит потолок над купелью.

Напоминаем, что недавно в главном храмовом комплексе Салехарда установили три колокола. Самый большой весит 8 600 килограммов, средний - 4 500, а маленький - 2 000 килограммов. Вскоре их станет еще больше.

Когда работы в храме завершатся, рабочие приступят к благоустройству территории. Так, на центральной площади установят стелу с Архангелом Михаилом. Кроме того, появятся спортивная площадка и стоянка для автомобилей.