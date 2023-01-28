В главном храмовом комплексе Салехарда установили три колокола

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В Салехарде продолжается строительство храма в честь Преображения Господня. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, на днях там установили три колокола.

- Самый большой весит 8 600 килограммов, средний - 4 500, а маленький - 2 000 килограммов, - рассказали в ведомстве.

Однако это еще не все. Вскоре на территории храма появятся колокола поменьше. Их уже отливают на заводе в Подмосковье.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в храмовом комплексе откроют православную гимназию, где будут учиться 270 детей. Сейчас специалисты занимаются облицовкой фасада кирпичом. Поскольку зимы в регионе суровые, участок, на котором ведется работы, укрывается трехслойным тентом с синтепоном и обогревается тепловыми пушками. За счет этого внутри создается комфортная плюсовая температура, которая позволяет проводить работы с цементным раствором.

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