В Преображенском соборе Салехарда установили мраморную купель

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде продолжается строительство храмового комплекса - самого большого на Ямале. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, сейчас рабочие заняты монтажом купели в Преображенском соборе. Кстати, мрамор для нее привезли из Греции.

- Ее глубина составляет 1 метр 10 сантиметров, длина - 2 метра 50 сантиметров, а ширина - 90 сантиметров. Такие размеры позволяют совершать таинство Крещения взрослых традиционным образом - с полным погружением в воду, - прокомментировали в ведомстве.

Вода в купель будет поступать и выходить через специальную систему фильтрации.

Напоминаем, что недавно в главном храмовом комплексе Салехарда установили три колокола. Самый большой весит 8 600 килограммов, средний - 4 500, а маленький - 2 000 килограммов. Вскоре их станет еще больше.

Когда работы в храме завершатся, рабочие приступят к благоустройству территории. Так, на центральной площади установят стелу с Архангелом Михаилом. Кроме того, появятся спортивная площадка и стоянка для автомобилей.