В Салехарде на площади у храмового комплекса установят стелу с Архангелом Михаилом

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде продолжается строительство храмового комплекса - самого большого на Ямале. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, на объекте трудятся более 230 человек. Вскоре творческий коллектив архитекторов и художников приступит к оформлению росписи внутри собора, состоящего из двух уровней.

- Архитектура храма выполнена в форме круга с пятью куполами. Благоукрашения нижнего храма сделаны из массива дуба в древнерусском стиле. Верхний храм оформлен известными византийскими прототипами, наполненными христианской символикой, - говорит Дмитрий Чакалов, специалист технического надзора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Также рабочие благоустроят территорию снаружи. Например, на центральной площади установят стелу с Архангелом Михаилом. Предусмотрены спортивная площадка и стоянка для автомобилей.

Кроме самого собора на территории храмового комплекса строятся гимназия и подворье, где будет проводиться воспитательная работа с детьми и взрослыми, вестись хозяйственная деятельность. Все три здания соединены между собой теплыми галереями.