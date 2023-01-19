В отдаленных микрорайонах Нового Уренгоя отремонтируют более трех километров дорог

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Предстоящим летом в отдаленных микрорайонах Нового Уренгоя - Лимбяяхе и Коротчаево - отремонтируют дороги. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Так, к Лимбяяхе сделают подъездную дорогу - 5 километров и 200 метров.

- Это проблемный участок, давно требующий внимания к себе, - отметил управленец.

В самом районе отремонтируют почти 2 километра дорог. Обновление ждет улицу Зеленая и внутриквартальные проезды микрорайона Приозерный возле домов №11, 11/1, 12.

Общий объем ремонта дорог в Коротчаево - 1 километр и 78 метров. Изменятся улица Портовая, а также внутриквартальные проезды по улицам Пушкинская, д. 1 и Ямбургская, д. 2, 3.

Отремонтируют дороги и в газовой столице. В порядок приведут улицы Геологоразведчиков, Магистральная и Таежная.