Солдат из Ноябрьска и кот Пират передали огромный привет Ямалу с передовой

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

Солдат из Ноябрьска и кот Пират передали огромный привет всему Ямалу с передовой. Об это рассказала председатель комитета Законодательного собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова.

«Дорогие земляки, спасибо за вашу поддержку. Знаем, что вы верите в нас, и мы не подведем. Мы делаем все возможное, а местами и невозможное, на благо России. Родные наши, все будет хорошо. С Божьей помощью!» - разместила она на своей странице в соцсети «ВКонтакте» слова северянина.

Отметим, что жители Ямала активно поддерживают своих земляков: вяжут теплые вещи, собирают гуманитарную помощь и даже передали солдатам медицинский УАЗ.

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