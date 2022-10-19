К акции по сбору вязаных вещей для мобилизованных надымчан присоединились поселения

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Две недели назад в Надыме запустили акцию «Подари частичку тепла». Изначально она проходила на базе Досугового центра, но за эти дни к ней подключились и поселения, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Не остались в стороне и наши поселения: присоединиться к акции решили и жительницы Кутопьюгана. Также свой вклад внесли сотрудники общества «Газпром добыча Надым»: они обеспечили мастериц материалом. А ученики первой городской школы привезли в Досуговый центр вещи, в том числе и связанные своими руками, предметы гигиены и письма для наших ребят. Каждое письмо написано от души - детской, искренней, - сообщил Дмитрий Жаромских.

Все собранные и связанные вещи передадут в центр #МыВместе , откуда они отправятся надымчанам.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что власти региона закупили для нужд мобилизованных жителей пять внедорожников. Машины уже находятся в Тюмени.