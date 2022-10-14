Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Жители Муравленко собрали почти полтонны гуманитарной помощи для своих земляков. Как сообщила глава города Елена Молдован, груз уже доставили в учебную часть Тюмени, где северяне проходят обучение.

На собранные средства горожан и активистов-предпринимателей удалось купить пять квадрокоптеров и к ним столько же телефонов, тепловизионный прицел, зарядные устройства, бинокли, газовые резаки, аккумуляторы, комплектующие, инструменты и расходники.

Кроме того, нуждающимся ребятам помогли с одеждой и экипировкой, а также постарались выполнить их личные просьбы.

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

- Принимая доставку, наши парни шутили, что теперь они могут начать строить «Северный поток-3». А если без шуток, это необходимо для оборудования фортификационных сооружений, - сказала градоначальница.

За поддержку и помощь муравленковцы передают всем землякам добрые слова благодарности. Также они просили северян не переживать, сказав, что теперь у них такая работа.

Кстати, командиры отделений отметили, что ребята понимают важность ситуации, проявляют спокойствие и выдержку. На учениях усердно отрабатывают военные навыки и пройденную армейскую школу с учетом нового времени.