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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:23

По просьбе добровольца-медика из Ноябрьска в зону спецоперации прибыл медицинский УАЗ

В покупке помогло ямальское отделение партии «Единая Россия»
Марина Прохорова
Фото: "Единая Россия" ЯНАО

Фото: "Единая Россия" ЯНАО

По просьбе депутата Ноябрьской думы, фельдшера Елены Земенковой, которая добровольцем поехала на Донбасс, региональное отделение партии «Единая Россия» приобрело и передало на фронт новый медицинский УАЗ.

Как пояснила руководитель Волонтерского центра партии Анастасия Казанцева, к вопросу оперативно подключились депутаты от «Единой России» и волонтеры, за считанные дни они собрали средства и купили на них автомобиль.

- Медикам была необходима дополнительная машина для оказания медпомощи, которая могла бы прибыть на передний край, забрать пострадавших и доставить их в больницы. Мы помогли приобрести автомобиль, он приспособлен под нужды оказания первой доврачебной помощи, - прокомментировала Анастасия Казанцева.

В свою очередь Елена Земенкова от души поблагодарила Ямал и партию за быстрое реагирование.

- Нам очень была необходима эта машина. Автомобиль отличный! Большое спасибо, земляки, скоро буду дома, - сказала ямальский медик.