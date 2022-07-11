Дмитрий Артюхов высоко оценил темпы строительства в Тазовском и Красноселькупском районах

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов побывал с рабочей поездкой в двух районах - Тазовском и Красноселькупском, где осмотрел ход строительства важных социальных объектов, вручил ключи от новых квартир и встретился с жителями Газ-Сале.

Сейчас в Тазовском районе - строительный бум, одновременно возводится 22 жилых дома.

- Таких темпов жилищного строительства здесь не было последние десятилетия, - подчеркнул губернатор.

Фото: Правительство ЯНАО

Четырем семьям Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир в доме по улице Пристанская. Всего в нем 31 квартира, из которых 26 заселят участники окружных жилищных программ: работники агропромышленного комплекса, молодые семьи, представители коренных народов и жители аварийного фонда.

Также глава региона побывал на строительной площадке школы на 800 мест и педиатрического отделения.

В Газ-Сале прошла встреча губернатора с жителями села, которую он анонсировал во время недавнего прямого эфира в социальных сетях. Дмитрий Артюхов рассказал о строительстве микрорайонов Солнечный в Тазовском и Славянский в Новом Уренгое, куда в 2023 году начнется массовое переселение газ-салинцев, и о создаваемой там социальной инфраструктуре.

Фото: Правительство ЯНАО

В Красноселькупе глава региона побывал в будущем здании аварийно-спасательной службы аэропортового комплекса, находящегося в завершающей стадии строительства, недавно открывшемся детском саду «Морошка» и готовящемся к открытию административно-хозяйственного корпуса местной больницы.