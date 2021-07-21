В Тазовском началось строительство стен педиатрического отделения

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В Тазовском продолжается строительство педиатрического корпуса. Напоминаем, что это один из четырех объектов будущего больничного городка. В течение нескольких лет здесь появятся стационар, а также инфекционное и туберкулезное отделения.

Сейчас рабочие заняты возведением стен здания. Само отделение рассчитано на 13 коек, а разместится оно в двухэтажном здании общей площадью более 750 квадратных метров. Сдать объект планируют в начале следующего года.

- Это событие для Тазовского района. Мы все рады: и жители, и медицинские работники. Очень ждем, когда завершится строительство всего комплекса. Сейчас в Тазовском районе строительный бум объектов здравоохранения, и это радует. Уже начались работы по возведению новой Гыданской участковой больницы. Подобный объект планируется построить и в Антипаюте, - рассказал главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.

Параллельно со строительством детского отделения ведутся проектные работы будущего стационара больницы на 46 коек. В новое здание переедут терапевтическое и хирургическое отделения, а также скорая помощь. Еще два здания больничного городка тоже на стадии проектирования - это инфекционное отделение на 13 мест и туберкулезное на 12 коек.