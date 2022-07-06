Обновление сетей и стройки: Дмитрий Артюхов ответил на 40 вопрос ямальцев в ходе прямой линии

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети
В ходе прямого эфира с губернатором Дмитрием Артюховым, прошедшим 5 июля, ямальцы задали более 800 вопрос. Но, поскольку время трансляции было ограничено, глава региона смог ответить лишь на 40.
Рассказываем об основных итогах прямой линии:
- Будут открыты дополнительный рейсы в Сочи и Казань, появятся рейсы в Татарстан;
- Запустится комплекс новых медицинских строек. Помимо тех, что уже идут, начнется строительство в Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале;
- Дети из Волновахи смогут отдохнуть в летних лагерях вместе с ямальскими ребятами - их, кстати, в этом году рекордное количество;
- Появится новая инфраструктура для туристов. Скоро откроется база Харбей, где можно будет отдохнуть и летом, и зимой;
- Запущена пятилетняя программа обновления коммунальных сетей;
- Традиционная поездка губернатора по Ямалу состоится в августе.
По окончании эфира Дмитрий Артюхов поблагодарил жителей за активное участие в жизни региона.
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